La Gazzetta dello Sport: Fiorentina scatenata sul mercato

La Gazzetta dello Sport dedica un'intera pagina alla Fiorentina nel giornale in edicola oggi.

Pagina 29

Il titolo grande sul mercato viola è: “Fiorentina scatenata”. E ancora: “Idea Luiz Henrique Costa 30 milioni Subito o a giugno?”.

Bove esalta Firenze

In breve in taglio medio c'è: “Quarta si commuove Pronto a tornare al River”. In taglio basso infine: “In cinquemila all'allenamento. E Bove esalta i tifosi”. Sommario: “Prima seduta del 2025 aperta al pubblico. Edo lancia un pallone. Si vede subito Valentini Cataldi ancora assente”.