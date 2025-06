Colpani al centro del mercato. Inserimento importante per l'ex viola

La stagione negativa di Andrea Colpani alla Fiorentina non sembra aver ridimensionato l'appetibilità del calciatore, che è diventato obiettivo di mercato di diverse squadre.

Interesse di una big

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che il calciatore, ancora di proprietà del Monza, potesse trasferirsi alla Lazio, su esplicita richiesta di Sarri. La Gazzetta dello Sport, oltre alle recenti richieste del Genoa, riporta anche di un nuovo interessamento di un'altra squadra: il Sassuolo.

Le cifre della trattativa

I neroverdi sono una neopromossa decisamente particolare, con una buonissima rosa e la capacità di piazzare colpi di mercato fuori budget per molte squadre che provengono dalla Serie B. La squadra emiliana nelle ultime ora ha fatto un sondaggio col Monza che chiede 12 milioni, ma la volontà del giocatore di rimanere in Serie A e il bisogno di far cassa potrebbero far abbassare le pretese della società lombarda.