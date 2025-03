Amatucci: "La Fiorentina è una parte fondamentale della mia vita. Palladino? Sta facendo un grande campionato"

Il centrocampista della Salernitana, Lorenzo Amatucci ha parlato a Gazzetta.it della sua esperienza in prestito in Serie B: “Non sono pentito dalla scelta, anche se per ora è un anno difficile. Comunque è bello perché gioco per la prima volta in una piazza così importante".

Sulla Fiorentina

“E’ parte fondamentale della mia vita, non solo da calciatore. Una società che dà sempre grande attenzione ai giovani, non fa mancare nulla. Palladino? Anche lui ex Salernitana, sta facendo un gran lavoro a Firenze".

Sulla Nazionale

"L’Under 21 è un obiettivo. Spero di raggiungerla il prima possibile ma penso di non meritarla ancora. Ci sono calciatori più bravi. Chi è al mio posto gioca in A”.