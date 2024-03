Giani: "Giornata importante per Firenze, spero si sia messa la parola fine a una situazione sul Franchi che si stava trascinando pericolosamente"

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sulle novità sui finanziamenti che riguardano i lavori di restyling all'Artemio Franchi. Queste le sue parole: "Una grande giornata per Firenze e la Toscana. Una vera e propria svolta che permetterà di ridurre al massimo i disagi per tifosi e squadra e ridare nuova linfa al quartiere di Campo di Marte. Spero davvero sia stata messa la parola fine ad una vicenda che si stava trascinando pericolosamente. Adesso ci sono tutto il tempo e le risorse necessarie per completare i lavori e mettere a disposizione di Firenze un impianto moderno, pronto a ospitare le gare dei campionati Europei del 2032".

E ancora: “E’ prevalso il buon senso, a seguito anche delle varie interlocuzioni che ho avuto con i ministri Andrea Abodi e Raffaele Fitto, durante le quali ho stimolato il Governo a prevedere i 55 milioni, che in origine erano stati definanziati, su un impianto sportivo che è un vero e proprio bene culturale di interesse nazionale: fu la prima opera in cemento armato precompresso che il 13 settembre 1931 vide la luce. E’ quindi molto importante, al di la dei valori dello sport e dell’attenzione verso il calcio, considerare lo stadio Artemio Franchi come un bene culturale, di prima importanza, non solo per Firenze ma per l’Italia”.