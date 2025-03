In vista degli ottavi di finale di andata, domani contro il Panathinaikos, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “Presto avremo tanti scontri con squadre che lottano per zone altre della classifica, in campionato. Probabilmente è ancora più importante la testa del corpo, a i ragazzi su questo mi trasmettono serenità perché danno il 100%. Io sono tranquillo, mi devo concentrare solo su come farli esprimere al meglio”.

“Non sono focalizzato su un solo sistema. Bravi i ragazzi nel tornare a tre”

Sul sistema di gioco: “Non sono focalizzato su un solo modulo, la bravura di ogni allenatore deve essere mettere in condizione i calciatori di sentirsi bene in campo. C'è una necessità dovuta agli infortuni, quindi abbiamo cambiato sistema e i ragazzi hanno reagito bene, hanno messo in atto spirito e abnegazione nel cambiare in soli tre giorni. Al di là della vittoria”.

“Zaniolo e Fagioli in crescendo, stanno facendo bene”

Su Zaniolo e Fagioli: “Stanno facendo bene. Hanno avuto un periodo senza continuità di gioco, ma le loro prestazioni sono in crescendo. Fagioli ha sicuramente avuto meno minutaggio, ma sono convinto nel suo miglioramento”.

“La prepariamo come le altre partite, per vincerla. Siamo qui con personalità”

Sulla gara: “Le partite in 180 minuti sono sicuramente più particolari rispetto alle altre, ti concedi sempre una seconda possibilità. Però questa la prepariamo come tutte le altre partite, ovvero per vincerla. Il Panathinaikos è una buona squadra, ha individualità di livello soprattutto davanti, con Tete, Djuricic, Ioannidis… Ci aspetta uno stadio molto caldo, le insidie ci sono. Ma noi siamo qui con personalità per giocarcela, super concentrati per fare bene”.