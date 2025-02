La prima volta che la Fiorentina ha incontrato il prossimo arbitro? Proprio al Bentegodi col Verona. E andò pure bene per i viola...

La partita tra Verona e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi.

I precedenti con la Fiorentina

12 sono i precedenti che ha con la formazione viola e il suo bilancio totale 6 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Relativamente alle gare fuori casa invece è: 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Il KO è arrivato all'ultima partita dei gigliati da lui diretta che fa riferimento alla scorsa stagione: Milan-Fiorentina 1-0.

La prima volta con i viola? Proprio a Verona

La prima volta che ha arbitrato i gigliati? E' avventuto proprio al Bentegodi contro il Verona: il 23 novembre 2014 è arrivato un successo per la Fiorentina per 2-1.

I precedenti col Verona

Cinque le sconfitte del Verona con lui in 12 gare in A dei gialloblu dirette. Le battute d'arresto sono arrivate tutte in casa. L'ultima in questa stagione: Verona-Empoli 1-4.