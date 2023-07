Amrabat apre alla cessione in Inghilterra e il Manchester United ha pronta la prima offerta per le prossime ore. Fiorentina in attesa

Potrebbero essere ore importanti le prossime per il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina in uscita. Il giocatore vuole andare altrove e la società viola non sembra voler porre limiti invalicabili alle possibili pretendenti, senza però regalare nulla: minimo 28 milioni di euro.

Una cifra che ha allontanato le interessate spagnole, con il Barcellona che ha virato altrove e l'Atletico Madrid ad oggi sullo sfondo. Avanza così concretamente il Manchester United, che secondo quanto scrivono media inglesi avrebbe già incassato il parere positivo del giocatore sul possibile trasferimento. I Red Devils sono pronti a presentare a Commisso la prima vera offerta per l'ex Hellas Verona, che proprio il patron americano aveva voluto a Firenze. La proposta è attesa nel week-end, massimo inizio della prossima settimana.

La Fiorentina attende, poi valuterà. Rimane anche l'interesse dell'Arabia Saudita per il giocatore, che però vorrebbe rimanere a giocare a livelli competitivi, nonostante il fratello nelle ultime ore non abbia smentito la possibile destinazione.