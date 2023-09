Cronaca di una serata difficile per una bella parte di tifo viola a Genk: niente partita, schedati e poi rilasciati

Non è stata un viaggio facile per diversi tifosi della Fiorentina che ieri erano presenti a Genk per assistere alla partita della squadra viola. O almeno queste erano le intenzioni.

Una parte del tifo organizzato, infatti, è stata coinvolta in una serie di scontri con la tifoseria avversaria nel pre partita. Da chiarire ancora le dinamiche dei tafferugli (chi ha attaccato chi), ma la sostanza non cambia. La polizia belga ha risposto duramente agli scontri, negando di fatto a un centinaio di tifosi gigliati, che erano stati coinvolti nei fatti, di entrare allo stadio. Per loro solo una lunga attesa nei rispettivi pullman, con il lavoro di identificazione svolto dalle autorità di Genk.

Dopo il negato accesso all'impianto, anche il resto della tifoseria organizzata è rimasto fuori dall'impianto. La Fiorentina, di fatto, ha giocato senza la Curva Fiesole al proprio seguito. Ben dopo il fischio finale, verso le 22.00, i tifosi sono stato rilasciati e fatti tornare in Italia. Da capire adesso se ci saranno o meno nuove sanzioni da parte della UEFA alla tifoseria viola.