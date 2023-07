Un altro riscatto da scalare con Vlahovic. Fiorentina e Juventus cercano la quadra

Niente quadra (ancora) tra Fiorentina e Juventus. Al momento i due club stanno cercando di definire il prezzo del riscatto del cartellino del centrocampista Arthur Melo. E' proprio su punto che si gioca la battaglia più delicata, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio: in virtù della scadenza di contratto del regista fissata al 2025 e di un recente passato per lui non propriamente esaltante, la Fiorentina starebbe provando ad abbassare il più possibile la cifra del riscatto, portandola attorno ai 15 milioni di euro.

Si tratta di una cifra che è la metà di quella che avrebbe dovuto spendere il Liverpool ora a giugno per aggiudicarselo, qualora avesse deciso di esercitare il riscatto. Invece i Reds lo hanno rispedito a Torino dove è già stato bollato come esubero.

Così come per Mandragora anche questi soldi per il riscatto di Arthur potrebbero essere scalati dal saldo del pagamento della rata di Vlahovic. In una recente conferenza stampa, il presidente Commisso sul conto del serbo aveva parlato di una tranche di denaro che da parte dei bianconeri “deve ancora arrivare”.