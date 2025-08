Vieri: "Retegui è andato in Arabia, Kean è rimasto alla Fiorentina, ma queste scelte non condizioneranno la decisione di Gattuso"

Christian Vieri, ex attaccante viola, ha parlato a Il Messaggero Veneto del futuro della Nazionale italiana, in questo momento “sorretta” dal bomber della Fiorentina Moise Kean: “Retegui ha scelto i soldi degli emirati, Kean invece è rimasto alla Fiorentina. Se queste scelte condizioneranno i due in vista del Mondiale? No".

“Kean è più pronto di Retegui”

"Guardate che il campionato in Arabia è più competitivo di quanto si pensi, ormai sono tanti i calciatori europei che giocano là. Se dipendesse da me li farei giocare assieme in Nazionale. Diciamo che sono 25 anni che non abbiamo punte, ora che ci sono facciamole giocare. Kean forse è più pronto a livello internazionale, ma anche Retegui è forte”.