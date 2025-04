In un pomeriggio di A noiosissimo la Fiorentina perde due punti sanguinosi per strada. Pari salvezza a Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due 0-0 su due nelle due gare di Serie A delle 15, per un pomeriggio davvero noioso: quello della Fiorentina è sanguinoso però in ottica Europa perché costa due punti nella corsa alle posizioni che contano. La squadra viola aggancia la Roma in attesa del derby di stasera e si allontana dalle prime quattro.

L'altro match era in programma a Verona, tra Hellas e Genoa: altro 0-0 che però accontenta le due, ormai sulla via della salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Lazio 55, Fiorentina 53, Roma 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 33, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.