"Tanti cross nel mezzo senza trovare nessuno": debutto da titolare con il Milan tutt'altro che memorabile per Sottil

Nella gara di ieri sera vinta dal Milan contro il Verona l'esterno Riccardo Sottil, arrivato nel mercato invernale in prestito dalla Fiorentina, ha debuttato da titolare senza incidere e venendo sostituito da Leao ad inizio secondo tempo. Secondo i quotidiani sportivi il giocatore cresciuto nel vivaio viola è stato il peggiore in campo.

Un solo cross pericoloso

Questa la pagella di Sottil da parte de La Gazzetta dello Sport: "Esordio dal primo minuto con pochi palloni giocati e un cross pericoloso, l'unico lampo. Fuori all'intervallo. Bocciato? No, rimandato".

Non è stata la partita adatta per le sue qualità

Il Corriere dello Sport giudica così la prova di Sottil: "Esordio dal primo minuto per l’ex Fiorentina, mette in mezzo dei cross interessanti ma senza trovare i compagni. Non è stata la partita adatta per le sue qualità".