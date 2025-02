Il difensore del Verona Nicolas Valentini, arrivato in gialloblù in prestito dalla Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa ieri sera dopo la sconfitta contro il Milan per 1-0.

“Sull'inserimento in squadra”

Sul suo inserimento così veloce in squadra si è espresso così: "Abbiamo fatto una grande partita. Mi sono inserito bene dentro la squadra, c'è un gruppo grandissimo."

“Dopo una partita così dico che possiamo salvarci”

E su una possibile salvezza del Verona ha commentato: "Ho fatto la prima partita dopo nove mesi ma fisicamente sto bene. Abbiamo un obiettivo chiaro che è la salvezza: così possiamo farla, oggi abbiamo fatto una buona partita".

Ricordiamo che il prossimo avversario in campionato del Verona sarà la Fiorentina.