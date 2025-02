Zanetti elogia Valentini dopo la gara contro il MIlan: "Giocatore di livello, ha qualità importanti e una leadership da giocatore maturo"

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha commentato la prova in campo in casa del Milan di Nicolas Valentini, difensore in prestito in gialloblù alla Fiorentina che retto bene contro l'attacco dei rossoneri nonostante la sconfitta della sua squadra per 1-0.

Le parole di Zanetti su Valentini

Zanetti nel dopogara si è espresso così; “Ottimo giudizio, sia per la prestazione, sia per il ragazzo. Ma non avevo dubbi, è un ragazzo con delle qualità importanti e ha una leadership da giocatore maturo. È un giocatore di livello che ha un aspetto tecnico ed emotivo importante”.

Sulla gara persa in casa del Milan

E sulla gara ha aggiunto: “Sicuramente la qualità ha fatto la differenza. Basta vedere il gol, li di qualità ce n’è davvero tanta. Ma non posso recriminare nulla ai miei ragazzi, oggi abbiamo recuperato lo spirito e la voglia di soffrire assieme. Ci portiamo via qualcosa di buono da questa gara”.