Terminata da qualche minuto la sfida di San Siro tra Milan e Hellas Verona. Ai rossoneri basta un gol del neo acquisto Santiago Gimenez per battere i gialloblù e portarsi a un solo punto di distanza dalla Fiorentina con una partita in più da giocare (in attesa della gara contro il Como di domani del Franchi).

Esordio dal primo minuto per Sottil con i rossoneri, con l'attaccante ex Fiorentina che però è stato sostituito all'intervallo da Concieçao dopo 45 minuti insufficienti. 90 minuti in campo negli ospiti per Valentini, colpevole di essersi perso Gimenez nell'azione del gol decisivo. Prestazione in ombra per il difensore viola in prestito.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 34, Udinese 30, Torino 28, Genoa 27, Cagliari 25, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.