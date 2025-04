Tentazione araba per un ex campione della Fiorentina

A fine stagione il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool scadrà. L'ex calciatore della Fiorentina lascerà Anfield dopo otto anni e per lui il futuro potrebbe essere addirittura lontano dall'Europa.

Tentazione araba

Secondo The Telegraph, infatti, Salah starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di trasferirsi in Arabia, con l'Al Hilal che lo sta tentando particolarmente. Salah non ha ancora preso una decisione, in ogni caso qualora scegliesse l'Arabia non potrebbe trasferirsi in tempo per giocar il Mondiale per club.