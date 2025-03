La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe davvero costare caro a Motta: la Juventus ha già bloccato il suo sostituto

La sconfitta di domenica scorsa al Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, nonostante nei minuti successivi il tecnico fosse stato confermato da parte del club, potrebbe davvero costare la panchina della Juventus a Thiago Motta. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano infatti la decisione sul tecnico italobrasiliano non sarebbe definitiva, con la dirigenza bianconera che starebbe ancora ragionando se confermarlo o meno.

Motta non è al sicuro dall'esonero, la Juve ha pronto il sostituto

Se in un primo momento la situazione sembrava chiara, con Motta destinato a guidare la Juventus almeno fino al termine della stagione, nelle ultime ore la situazione potrebbe prendere una clamorosa piega. La dirigenza bianconera infatti avere già pronto il sostituto di Thiago Motta.

Tudor pronto a sposare il progetto Juve: addio quindi alla Fiorentina

Nel caso in cui la Juventus dovesse prendere la decisione di esonerare l’ex Bologna, il nome del sostituto sarà quello di un ex giocatore bianconero: stiamo parlando di Igor Tudor, già visto in passato sulle panchine di Verona, Udinese e Lazio. Cosi facendo il tecnico croato toglierebbe ogni dubbio sul suo futuro, di fatto mettendo la parola fine alle ipotesi di un suo arrivo a Firenze: negli scorsi mesi Tudor era stato infatti piu volte accostato alla Fiorentina come successore di Palladino in caso di esonero.