L'attaccante della Juventus ed ex Fiorentina Dusan Vlahovic è diventato il grande problema del calciomercato dei bianconeri. Il serbo percepisce un ingaggio faraonico, con il contratto in scadenza nel 2026; la Juve vorrebbe liberarsene il prima possibile, ma le pretese sue e del procuratore Ristic non facilitano affatto.

Anche (e soprattutto) il Milan ha fatto un tentativo per Vlahovic, trovando però grande difficoltà ad accontentare le parti. Così i rossoneri hanno cambiato obiettivo: come riportato da Sky Sport, il primo nome della lista adesso è Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool.