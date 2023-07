Si accende l'interesse del Napoli per Castrovilli. Possibile scambio con Demme? Dalla Fiorentina non arrivano segnali di apertura

Il Mattino oggi parla anche dell'interesse del Napoli per Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997 della Fiorentina che ancora non ha trovato l'accordo con la società viola per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024).

Intanto in casa Napoli si registra la frenata per la cessione di Demme all'Herta Berlino e il quotidiano parla di un possibile scambio tra i due cetrocampisti. Al momento, Joe Barone non avrebbe mandato segnali positivi di apertura ai partenopei sullo scambio, segno che la società viola sta aspettando di sbloccare la trattativa per il prolungamento. Ad ora, però, permane distanza tra le parti.