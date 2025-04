La Fiorentina come se fosse un'aula scolastica: è la metafora messa in piedi da Benedetto Ferrara nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione:

"Il professor Palladino ha preso la classe all’inizio dell’anno scolastico con le idee chiare. Ma non conoscendo bene tutti gli alunni ci ha impiegato un po’ a sistemare le cose, cambiando più volte banchi e studenti fino a trovare la giusta sistemazione. Di sicuro lo spilungone De Gea è un vero tesoro. Lui per la verità l’esame di maturità lo aveva già superato col massimo dei voti. Ma gli piaceva così tanto studiare che ha deciso di tornare a scuola per vedere se c’era qualcos’altro da imparare.

Kean è cresciuto in un’algida scuola del nord ovest. Tanta malinconia e zero colore intorno e addosso. Unico svago un Erasmus a Parigi. Poi di nuovo nel grigiore finché non ha scelto di fuggire per trovare l’entusiasmo di cui aveva bisogno. Il prof chiama e Kean alza la mano e risponde. Cosa chiedergli di più? Di non cambiare classe a fine anno scolastico. Ecco, sì. Diverso il discorso per il ripetente Zaniolo, che ha girato tante scuole e avuto tante occasioni. Il prof lo ha messo accanto all’amico Kean sperando che l’esempio gli serva. Come dicono i professori durante il ricevimento dei genitori 'Ha tanto talento ma …'.

Insomma, il prof è soddisfatto, anche perché c’è quel Mandragora che è un bell’esempio per tutti. Poco considerato, si è messo in silenzio a studiare duramente e adesso è il capoclasse".