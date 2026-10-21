Manca Lautaro? L'Inter ha Bonny, che il match con la Fiorentina poteva affrontarlo in maglia viola

Ancora a secco di vittorie in Champions League dopo i primi 180 minuti e attesa dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, l'Inter scende in campo questa sera Shakhtar Donetsk. Un giocatore potenzialmente determinante contro gli ucraini può essere Ange-Yoan Bonny, che avrebbe potuto non essere presente per il match di questa sera e affrontare quello di domenica con la maglia viola.

Tra i possibili eredi di Kean

Il nome di Bonny, infatti, era sul taccuino dei dirigenti viola in estate. Il possibile addio di Moise Kean, concretizzatosi solo al fotofinish, non era certo un mistero e la società aveva iniziato a sondare qualche sostituto fin dall'inizio dell'estate. Uno dei profili che interessavano era proprio quello di Bonny, ma l'Inter ha fatto muro ritenendolo un componente essenziale per il reparto avanzato a disposizione di Chivu.

Stima per i compagni di reparto

In vista del match contro lo Shakhtar, ha parlato a Prime Video dei due attaccanti con cui dovrà cercare di compensare l'assenza per infortunio del capitano Lautaro Martinez: "Pio è un giocatore straforte, il futuro dell'Inter. Thuram? Un fenomeno, un top. Siamo l'Inter, abbiamo tutto il rispetto per lo Shakhtar che è una grande squadra, ma si gioca in 11 contro 11 e faremo di tutto per portare a casa la partita. Vogliamo fare del nostro meglio in Champions e in campionato soprattutto. Devo lavorare sui punti deboli e continuare a sognare come facevo da bambino".