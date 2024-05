Gli applausi che non ti aspetti: Nzola prova a rimettere in discussione anche il suo futuro. E Italiano tira un piccolo sospiro di sollievo

Le ultime due settimane di M'Bala Nzola possono realmente ribaltare i giudizi ma soprattutto le prospettive su di lui, secondo La Gazzetta dello Sport. Il Franchi lo ha applaudito fragorosamente al momento della sostituzione con il Napoli, lo stesso aveva fatto con il Monza. Lui ha contribuito con un gol e un rigore guadagnato nelle semifinali con il Bruges e con la rete ai partenopei.

Al punto da inserirlo a pieno titolo nella lotta per una maglia in finale: un eventuale gol decisivo, secondo la rosea, potrebbe regalargli quell'amore e quella fiducia fin qui mancate ma anche in ottica futura. Motivo di ‘piccola’ soddisfazione anche per Italiano, che aveva battezzato il suo arrivo in estate.