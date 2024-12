Campagna: "Kean? Se fosse rimasto a Torino non sarebbe mai sbocciato. Nico ha ottime qualità ma è troppo soggetto ad infortuni"

Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno Toscana il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto maschile Sandro Campagna, noto tifoso juventino. Questi i suoi commenti sulla partita di domani e sui due ex di rilievo.

“La programmazione nel calcio odierno è ancora più fondamentale, anche per questo la Juventus poteva avere 3 o 4 punti in più, pur rimanendo in linea con le aspettative di inizio stagione. Thiago Motta mi piace, ma ha fatto qualche passo falso e per questo ha perso qualche certezza per strada”

“Kean? Aveva Vlahovic e Milik davanti, ma ha sempre dato l'impressione di avere un grande talento, adesso gode della fiducia di una piazza importante e si è meritato anche la convocazione in Nazionale. Sono contento che abbia scelto Firenze, Palladino ha un linguaggio semplice che arriva direttamente ai giocatori e sicuramente questo l'ha aiutato. Probabilmente se Kean fosse rimasto a Torino non sarebbe mai sbocciato”

“Nico è davvero troppo soggetto agli infortuni, appena arrivato si è stirato e poi ha avuto una ricaduta. Chiaro, se spendi 38 milioni per un giocatore che ti salta il 70% delle partite, si deve parlare di acquisto sbagliato, aldilà della sua qualità che non si può certo discutere”