L'ex dirigente ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Marco Branca è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Era difficile giocare contro un'Inter che ha così tanta intensità e consapevolezza, soprattutto dopo una partita di coppa soltanto di qualche giorno prima. Non c'è niente di male nella sconfitta, magari il punteggio non ti rende felice però è arrivato comunque contro una delle candidate allo Scudetto”.

Sull'attacco: “Sappiamo come gioca Nzola, se va bene può arrivare ai 13-14 gol. Per Beltran, invece, molto dipenderà dalla sua mentalità. Spesso gli argentini hanno grande capacità di venire fuori anche dai momenti più difficili, ma poi lo vedo bene nel gioco della Fiorentina”.

Sul calciomercato: “Anche se la Viola non ha vinto l'anno scorso, i risultati raggiunti significano che c'era un'ottima base. Si è scelto per il rinnovo in attacco, ora vediamo. Comunque è considerabile un buon mercato. La gestione Commisso, sotto ogni punto di vista, sta dando delle grandi soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina, che spesso sono molto polemici”.