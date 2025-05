L'ex viola Kokorin si è stabilizzato a Cipro. E la sua avventura all'Aris non finisce qui: scatta il prolungamento

L'attaccante ex Fiorentina Aleksandr Kokorin ha lasciato la Viola ormai tre stagioni fa, nell'estate 2022, per unirsi all'Aris Limassol, a Cipro. Lì è riuscito finalmente ad affermarsi con continuità e a risultare decisivo, tanto che la sua scelta è stata la permanenza.

Aleksandr Kokorin, come si legge dal comunicato, “continuerà a vestire la maglia dell'Aris FC per il quarto anno consecutivo, dopo essere arrivato nella stagione 2022-23, contribuendo in modo decisivo ai successi degli ultimi anni. Nei suoi tre anni con il club, Kokorin ha totalizzato 92 presenze in tutte le competizioni, prendendo parte a 50 gol, segnando 33 volte e realizzando 17 assist. Campione di Cipro e MVP della stagione 2022-23, autore dello storico primo gol dell'Aris nella fase a gironi delle competizioni europee e uno dei migliori marcatori - con 11 gol tra campionato e coppa - nella scorsa stagione. Congratulazioni Aleksandr! Non vediamo l'ora di rivederti con la maglia dell'Aris la prossima stagione!”.