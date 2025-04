La Curva Fiesole "porta" in trasferta Antognoni. E 'l'unico Padre' ringrazia

A corredo di un Milan-Fiorentina pirotecnico, finito 2-2 ma solo per i miracoli dei due portieri, c'è stata una Curva Fiesole in trasferta importante in quel di San Siro. Tantissimi sono stati i Viola a Milano, più di 2500. E fra questi, qualcuno ha pensato bene di portare uno stendardo al terzo anello.

Una “sorpresa” al terzo anello

Il noto bandierone con la scritta ‘Onora il Padre’ e la faccia stilizzata di Giancarlo Antognoni ha accompagnato i gruppi organizzati della Fiorentina in trasferta. Lo stesso ‘Eterno Numero Dieci’ ha ringraziato i ragazzi della Curva per “averlo portato” al Meazza.

‘Onora il Padre’