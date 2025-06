Gattuso riallaccia i fili con Firenze dopo averli slacciati bruscamente quattro anni fa: il tutto sempre in nome del silenzio imposto dal club viola

Dopo l'addio clamoroso alla Fiorentina, abbracciata senza troppa convinzione e poi abbandonata per incomprensioni reciproche dopo una ventina di giorni, Gennaro Gattuso farà rientro in Italia e proprio a Firenze ma stavolta da ct della Nazionale. E' proprio da quel brusco litigio con la dirigenza viola che l'ex milanista non lavorava in patria, accumulando nel mentre qualche esperienza non molto fortunata tra Valencia, Marsiglia e Spalato. Non ci sarà spazio però per chiarimenti su quanto accaduto nel giugno del 2021, per la classica clausola di riservatezza imposta dal club viola, che poi si salvò decisamente in calcio d'angolo scegliendo Italiano.