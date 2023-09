Nzola e un alibi condizione che non può più reggere: e a Udine dovrebbe ri-toccare a lui

Non è stata delle più agevoli l'estate di Mbala Nzola, in uscita dallo Spezia fino ad agosto inoltrato e arrivato a Firenze a una settimana dall'inizio del campionato. Quanto bastava per farlo lanciare subito da Italiano a Genova e per confermarlo in diverse uscite. Fin qui per nessun acuto dell'angolano, tanta fatica a giocare con i compagni e a imporsi fisicamente. “Non ha fatto la preparazione” si è detto fin qui ma è un alibi che è destinato a finire presto, anzi a fine settembre non si dovrebbe neanche tirare più in ballo, considerato che non parliamo di discipline olimpiche di atletica leggera.

Per la gara di domani alla Dacia Arena è ancora lui il favorito per l'attacco, nell'attesa e nella speranza che possa finalmente sbloccarsi e scrollarsi da una tensione che nessuno gli ha messo addosso.