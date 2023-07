La Fiorentina ha deciso il futuro di Martinelli

Tommaso Martinelli rimarrà alla Fiorentina. Nessuna cessione dunque per il giovane e talentuoso portiere viola classe 2006, per il quale si era parlato anche di un possibile prestito in Serie C.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, la scelta del club viola è quella di tenerlo e aggregarlo alla prima squadra, dove con tutta probabilità avrà il ruolo di terzo portiere e la possibilità di allenarsi con un maestro come Savorani, nuovo preparatore viola.