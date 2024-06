Terracciano: È la fine di un'era? Un altro portiere per i viola. Dilemma Martinelli

Siamo alla fine di un'era per la porta della Fiorentina? E' una domanda legittima da farsi ed è legata al destino di Pietro Terracciano.

Pradè ancora con Terracciano

Il direttore sportivo, Daniele Pradè, non vorrebbe privarsi dell’attuale numero uno ma semmai, nei suoi piani, ci sarebbe la cessione di Christensen, si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Ma serve un altro portiere

L’idea sarebbe quella di mettere a disposizione di Palladino due portieri di grande affidamento. Di Gregorio non è arrivabile anche perché è praticamente già della Juventus e allora ecco che si fa strada l'idea Musso che non ha più intenzione di fare il secondo a Carnesecchi all'Atalanta. Un'alternativa potrebbe essere Audero della Sampdoria.

Dilemma Martinelli

E c'è anche un dilemma Martinelli in corso. Un'altra stagione da terzo sarebbe una scelta scellerata: o viene ‘promosso’ secondo, oppure sarebbe bene darlo via in prestito.