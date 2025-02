Ranieri: "Eravamo in emergenza e abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Il gol? Abbiamo provato lo schema tutto il giorno"

Intervistati dopo la vittoria sull'Inter per 3-0, ecco le parole di Luca Ranieri, capitano e marcatore della sfida, nel post-partita di Sky Sport.

“Partita incredibile, eravamo in emergenza e abbiamo tirato fuori qualcosa di stratosferico, poi penseremo anche alla partita di lunedì contro l'Inter ma ora dobbiamo solo festeggiare. Il mio gol? Abbiamo provato lo schema tutto il giorno in allenamento ed è riuscito, peccato che lui (Kean, ndr) abbia fatto doppietta sennò il premio di migliore in campo era mio, invece anche stasera a mani vuote. Dove può arrivare la Fiorentina? dobbiamo essere ambiziosi e giocare tutte le partite così, e le soddisfazioni arriveranno”