Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato dopo l'amichevole pareggiata per 0-0 contro il Nottingham Forest: "Sono del parere che abbiamo fatto una grandissima partita contro un'ottima squadra che nello scorso anno hanno fatto una grande stagione. Dobbiamo migliorare nel fare gol. Abbiamo gestito bene la palla, nonostante loro pressassero molto alto. Ho l'impressione di aver fatto un'ottima partita, lo stesso i miei compagni. Il ruolo mi piace, mi trovo bene. Sono pronto ad ascoltare sempre il mister. Il meglio arriverà tra un po' di settimane o mesi. Cerchiamo di lavorare bene ogni giorno.

Sulle richieste in campo

Poi ha aggiunto: “Serve coprire meglio il campo. Il mister ci chiede un calcio offensivo e a me e alla squadra piace questo, dobbiamo muoverci compatti. A me chiede di pressare alto, come a tutta la squadra. La perfezione è quasi impossibile, ma giorno dopo giorno dobbiamo migliorare”.

La preparazione della partita

Sulla preparazione della gara Fagioli ha dichiarato: “Abbiamo guardato il video del Nottingham questa mattina e preparato bene la partita, anche su come uscire sui loro terzini; loro pressano soltanto con gli attaccanti e poi ti aspettano. Noi dobbiamo trovare la fiducia nei nostri mezzi”.