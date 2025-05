Il centrocampista della Rolando Mandragora ha parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis: “La vigilia si vive con grande e un po’ di tensione. Vogliamo fare una partita degna di nota: crediamo nella rimonta".

Finali perse?

“Uno stimolo in più. Sono qui da tre anni, per me è un motivo in più. Qualche anno fa ho parlato di quel gol sbagliato in finale col West Ham, lo ricordo ancora bene. Ho voglia di mettermelo alle spalle e regalare a tutta Firenze un epilogo diverso”.

Sul suo momento e sul Betis

“Questo è il momento migliore della mia carriera. Stiamo raccogliendo i frutti, mi godo questo momento e spero di godermelo il più a lungo possibile. Il Betis è una squadra forte, che ci ha messo in difficoltà col loro grande palleggio, ma noi abbiamo fatto la nostra partita. Potevamo pareggiare, non ci siamo riusciti, abbiamo giocato in una bellissima atmosfera, ora verranno loro a Firenze e vedranno cos’è il Franchi. sarà il nostro 12° uomo”.

Infine sul rinnovo di Palladino: “Sono contento per il mister, gli faccio i miei complimenti. Vogliamo fargli un regalo, è un segnale importante della società. Abbiamo grande fiducia in lui dall’inizio della stagione”.