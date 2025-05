Nonostante la Fiorentina sia alla ricerca di un allenatore, Aquilani potrebbe ripartire dalla Serie B: lo vuole un club storico

Le inaspettate dimissioni di Raffaele Palladino hanno messo la Fiorentina nella posizione di dover trovare un sostituto il prima possibile per due motivi. Il primo è quello di non rischiare di traslare la programmazione del mercato estivo, al centro della quale è fondamentale la figura del tecnico. In secondo luogo perchè, vista il domino di panchine che sta andando in scena in Serie A, i viola rischierebbero di rimanere con il cerino in mano dovendo poi virare su seconde scelte.

La sensazione è che Aquilani esca dalla lista dei possibili futuri allenatori della Fiorentina

E uno dei nomi che i tifosi viola vorrebbero evitare è quello dell’ex tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani. Non tanto per una questione personale verso il giovane allenatore, che comunque ha stentato nella sua prima esperienza tra i professionisti con il Pisa, ma sopratutto perche se le scelte del club dovessero ricadere su di lui sarebbe l’ennesima mazzata al concetto di ambizione sbandierato più volte dalla dirigenza durante tutta la passata stagione. Aquilani pero, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe però ripartire nuovamente dalla Serie B.

L'ex tecnico della Primavera viola potrebbe ripartire dalla Serie B

Il tecnico romano è nella lista dei candidati per sostituìre Moreno Longo sulla panchina del Bari. Nonostante il sogno sia Vincenzo Vivarini, alla caccia di riscatto dopo l’esonero da parte del Frosinone, nelle ultime ore Secondo quanto riportato da Il Nuovo Quotidiano di Puglia sono in crescita le quotazioni del più giovane Aquilani. Entrambi sarebbero già stati contattati dalla dirigenza biancorossa, ma solo dopo l’incontro con il presidente si capirà qualche direzione vorrà prendere il Bari in vista della prossima stagione.