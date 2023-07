Retegui: "Andrò al Genoa: per me non c'è decisione migliore. Mi manda Milito"

Si è parlato anche di Fiorentina, per il suo futuro, ma Mateo Retegui ha scelto il Genoa. L'attaccante della Nazionale è in partenza per l'Italia e, massimo entro mercoledì, sarà un nuovo giocatore rossoblù.

La conferma, più che mai diretta, arriva dal giocatore stesso. Retegui ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN prima di partire: “Sì, andrò al Genoa. Per me non c'era decisione migliore. Giocare in Europa è il mio sogno. Ho già parlato con Diego Milito: mi ha detto che è la scelta giusta e mi ha ovviamente parlato benissimo del Genoa”.