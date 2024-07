Ecco 'Johnny' Cardoso, promettente brasiliano a stelle e strisce del Betis: la Fiorentina a caccia del nuovo perno della mediana VIDEO

Arrivato in Europa lo scorso gennaio dal Brasile, il centrocampista del Real Betis Johnny Cardoso, statunitense di origini italiane, è entrato di prepotenza in cima alla lista delle preferenze della Fiorentina per il centrocampo. Tuttavia, complici vari aspetti, non si tratta di un’operazione semplice, anzi. Il classe 2001, nato negli Stati Uniti da genitori brasiliani, è un titolare della nazionale a stelle e strisce e si è messo in mostra nella sua prima (metà) stagione in Liga.

Le caratteristiche di ‘Johnny’

Centrocampista centrale piuttosto completo, ha un’ottima struttura fisica benchè non sia certo un calciatore statuario, ma ha centimetri e gambe robuste. In mezzo al campo ha ricoperto vari ruoli, anche quello di trequartista, ma è nel cuore della mediana che sembra offrire la propria versione migliore. Destro naturale, ha dinamismo a dispetto della stazza (un po’ come il milanista Reijnders, per dare un’idea, anche se con meno confidenza in zona gol) e personalità in fase di costruzione, abbinate a discrete capacità in interdizione. Può giocare nei due di centrocampo ma anche come perno di un centrocampo a tre.

La valutazione del Betis

La valutazione che ne fa il Real Betis oscilla tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il passaporto italiano del centrocampista è un aspetto molto importante per agevolare la trattativa. L'affare non è semplice, con gli spagnoli che hanno già rifiutato più di un'offerta. Il giocatore è reduce dalla fallimentare esperienza in Copa America con gli USA, e vanta 19 presenze con la Nazionale. Anche col Betis sono 19 le presenze, con 1 rete e 2 assist; in precedenza, 49 presenze 2 gol e 2 assist con l’Internacional nell’annata 2023 brasiliana, tra campionato nazionale e statale e Copa do Brasil. Ecco ora un video per provare a dare un’idea delle caratteristiche del calciatore: