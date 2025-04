Commisso prova a trattenere Kean: Gli argomenti per legare l'attaccante alla Fiorentina

“Kean? Speriamo che voglia restare perché qui si trova bene. Non parla molto ma uno di questi giorni ci parlerò e vediamo se lo convinco”. Questo uno spaccato delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un'intervista rilasciata alla Rai.

Gli argomenti non mancano

Ecco, se c'è uno che può convincere per davvero il centravanti a legarsi ancora al suo club, è proprio Commisso. Gli argomenti non mancano per rafforzare questo legame: si va dall'aumento dell'ingaggio (ora a 2.2 milioni) fino alla costruzione di una formazione più forte, costruita intorno a lui.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il legame tra città e giocatore

A Firenze Kean ha trovato fiducia, stima assoluta della gente ed è protetto come mai in carriera. Anche questi sono temi che possono servire per rafforzare il legame col giocatore che avrà tra i suoi obiettivi nella prossima stagione quello di andare al Mondiale 2026 assieme all'Italia (Firenze lo ha rilanciato anche in quest'ottica).

Due settimane

Ci sono ancora due settimane prima che Commisso riparta per tornare a casa negli Stati Uniti: il tempo a disposizione per un colloquio col giocatore c'è.