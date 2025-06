Gosens: "Sono grato per questa stagione con la Nazionale. Continuiamo a crescere"

Robin Gosens, difensore della Fiorentina, ha pubblicato questa sera su Instagram un post nel quale ha raccontato la sua esperienza con la Nazionale tedesca. La Germania, che aveva eliminato l'Italia, è stata sconfitta in semifinale di Nations League dal Portogallo.

“Fine stagione. Tutti abbiamo immaginato un finale diverso e sono certamente corresponsabile di questo è stato deludente. Tuttavia, sono molto grato per l'esperienza. Anche se questa volta è stata in parte una dura lezione che ho dovuto imparare. Ma il nostro sport è cosi e accetto che continui a crescere. Premi reset per un po' e poi tutto sarà di nuovo - motivato come non mai. Grazie per un altro grande anno”.