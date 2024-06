Possibile doppio colpo davanti?

Non solo Retegui sotto la lente d'ingrandimento

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre al profilo di Retegui la Fiorentina starebbe monitorando altri attaccanti per la futura rosa da affidare a Palladino. L'italo-argentino è impegnato con l'Italia a gli Europei, vetrina importante per il mercato che potrebbe far impennare il prezzo del giocatore. In ogni caso potrebbe arrivare anche il doppio colpo nel caso in cui i viola riuscissero a piazzare Nzola altrove.

Varie le piste seguite

Per questo si guarda anche in casa del Sassuolo per Andrea Pinamonti, che piace anche al Parma, ma valuta anche Lorenzo Lucca, che l'Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni con i bianconeri che chiedono poco meno del doppio. Rimane aperta anche la pista Moise Kean, che ha un ingaggio alto ma l'accordo con il giocatore si può trovare.