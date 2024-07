Amrabat via per finanziare un'altra trattativa di mercato con la Juventus. Un'operazione a incastro

Weston McKennie è più che un'idea per la Fiorentina. Per poterlo prendere e mettere un tassello importante in un centrocampo più che depauperato, una via c'è: quello dell'operazione-incastro.

La Fiorentina conta sulla cessione di Amrabat

Di cosa si tratta? Su Tuttosport di oggi si legge che il tutto deve partire dalla cessione di Sofyan Amrabat. Il nazionale marocchino non è stato riscattato dal Manchester United che ha deciso di non versare 20 milioni di euro nelle casse viola. Ma la Fiorentina comunque conta di ricavare dalla sua cessione 17-18 milioni.

Soldi per far decollare la trattativa con la Juve

Soldi questi che potrebbero far decollare di incanto la trattativa con la Juve per l'americano che è stato messo ai margini dal club bianconero.