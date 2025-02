Spalletti pensa già alle prossime convocazioni in Nazionale: Kean sicuro del posto, Comuzzo ci riprova, per Zaniolo serve ancora tempo. E Folorunsho...

Tra meno di un mese torna in campo la Nazionale Italiana, impegnata nella doppia sfida di Nations League contro la Germana, gare valide per i quarti di finale della competizione. Spalletti pensa già ai convocati, con La Gazzetta dello Sport che ha provato a delineare quella che sarà la lista del CT.

In difesa Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Gatti e Buongiorno sicuri, con Comuzzo con più chance di Okoli per l'ultimo posto a disposizione. Difficile la convocazione di Zaniolo, che ancora deve ritrovare ritmo alla Fiorentina. In casa viola l'unico certo della chiamata rimane Kean davanti, con Retegui, Raspadori e Maldini a completare il reparto. In lista d'attesa rimangono Folorunsho e Lucca.