Il tecnico che piace tanto a Pradè...ma che non può allenare la Fiorentina per regolamento

Il destino di Raffaele Palladino sembra essere appeso ad un filo. In particolare ci sarà bisogno di una prestazione convincente della sua Fiorentina contro il Lecce per allontanare lo spettro dell'esonero.

Il nome che piace di più al ds…

In questi giorni si parla però anche dei possibili candidati alla sua sostituzione. Non è un segreto che un tecnico che piace tantissimo al direttore sportivo Daniele Pradè, sia un altro Daniele, che nella fattispecie fa di cognome De Rossi.

…ma che non può allenare quest'anno la Fiorentina

Ebbene c'è da dire che DDR però non può subentrare a Palladino per regolamento: non può sedersi su nessuna panchina di A in questa stagione perché ha cominciato il campionato con la Roma salvo poi essere mandato via dopo poche giornate. Non esistono deroghe in questo caso: se la Fiorentina vuole davvero De Rossi potrà prenderlo solo a partire dalla prossima stagione.