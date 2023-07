"Infantino potrebbe essere l'erede di Bonaventura. Nessuna fretta per Beltran, Quarta come Roncaglia"

Questo pomeriggio Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino e commentatore televisivo per MolaTv, è intervenuto a Radio Bruno per parlare degli ultimi profili avvicinati alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Gino Infantino è stato utilizzato in svariati ruoli al Rosario Central, soprattutto in fase offensiva: ha esterno d’attacco, seconda punta e trequartista in questa stagione. E secondo me questo è il suo principale pregio, anche se deve specializzarsi il prima possibile per non far si che questo alla lunga possa diventare un difetto. La sua evoluzione naturale personalmente la vedo più verso la mezzala offensiva e creativa che non verso l’esterno d’attacco: per le caratteristiche dimostrate in capo potrebbe essere l'erede di Bonaventura. Italiano lo può far lavorare bene in allenamento e in campo: i fattori su cui lavorare sono il fisico e la costanza di rendimento. Quest’anno ha mostrato dei bei guizzi, ma allo stesso tempo ha dimostrato ancora tante lacune. Come attenuante gli darei il fatto di aver giocato in tanti ruoli e che essendo un 2003 ha ancora tempo per migliorarsi. Secondo me è un buon acquisto, come nazionalità, visto che comunque è comunitario, e per l’investimento economico: sono convinto che la sua cessione sarà a cifre maggiori di quelle pagate dai viola. Rimango ottimista che Italiano lo sappia plasmare e rendere un giocatore adatto alla Serie A e al suo gioco”.

Ha poi analizzato la situazione di Beltran del River Plate: “L’attaccante è un nome un po' più altisonante di. Infantino: negli ultimi mesi è riuscito a ritagliarsi il ruolo di centravanti titolare nello scacchiere di Demichelis, nonostante la presenza in rosa di giocatori del calibro di Borja e Rondon. Quando potrebbe sbloccarsi la trattativa? Non credo che la Fiorentina debba avere fredda, non è adesso il momento per affondare. Ora vediamo che il River fa muro, perché la stagione in Argentina ancora non è finita: nonostante la vittoria del campionato il River è ancora agli ottavi di Copa Libertadores. Se l'affare si può intavolare lo sarà nel mese di agosto, magari coi Millionarios eliminati e con la necessità di incassare nel caso non riuscisse a piazzare gli esuberi. L'anno scorso l'eliminazione dalla Coppa continentale portò anticipatamente Julian Alvarez ed Enzo Fernandez in Europa”.

Ha poi concluso analizzando il lento declino di Lucas Martinez Quarta: ”È un po' il discorso che facevamo con Roncaglia alla Fiorentina, anche se ha a disposizione ben altre qualità. Quarta soffre della difficoltà di trovare la costanza di rendimento. Mi sembra dovuta alla mancanza di serenità, una fragilità del giocatore che si riflette sulle prestazioni in campo. Sulla carta è un giocatore che a Italiano serve eccome, bisogna prendere atto della situazione".