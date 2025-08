Corriere dello Sport-Stadio: Servono altre uscite per sistemare i rinnovi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola da Premier”.

Si apre con: “Fiorentina, un pari da Premier”. Sottotitolo: “Pioli schiera i titolari per oltre 70’ e ottiene risposte convincenti: i viola meglio del Nottingham, tanta personalità e quattro palle gol”. In taglio basso: “Altro che imbronciato: Dodo è già tutto uno sprint”.

Sul mercato: “Il no di Beltran complica il piano viola”. Sottotitolo: “Nzola se ne va al Pisa in prestito ma questa operazione non basta: per sistemare i rinnovi di Kean e di Mandragora e per gli ultimi innesti servono altre uscite L’attaccante argentino ha rifiutato il Flamengo: vuole rimanere in Europa”. In taglio basso infine: “A Manchester il possibile debutto di Sohm la gara di sabato”.