Il primo avversario della Fiorentina in Conference ottiene un ottimo pareggio prima della sosta - VIDEO

Dopo la pausa per le Nazionali non solo riprenderà il campionato, ma comincerà anche il percorso in Conference League per la Fiorentina. Primo appuntamento giovedì 21 settembre sul campo del Genk, che nel frattempo naviga al nono posto del proprio campionato. Ieri per la squadra belga è arrivato un ottimo pareggio casalingo, 1-1 contro la capolista (al pari del Gent) Anderlecht.

Punto che assume ancor più significato se consideriamo che, dopo appena un quarto d'ora, il Genk è rimasto in dieci per l'espulsione di Baah. Nonostante questo il punteggio è rimasto a lungo incollato sullo 0-0, almeno fino al gol di Amuzu che al 71' ha portato in vantaggio l'Anderlecht. Il Genk tuttavia non ha mollato e così, al 97esimo, ha agguantato il pareggio grazie a un colpo di testa di Traore.