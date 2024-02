La Fiorentina rassicura: "Biraghi recuperato a tutti gli effetti" e lo stesso vale per un altro difensore

Buone nuove arrivano direttamente dall'allenamento odierno. Come riportato dalla stessa società viola, Cristiano Biraghi e Davide Faraoni hanno svolto l'intera seduta odierna insieme al resto del gruppo, dunque sono abili e arruolabili per la gara contro la Lazio. A seguire la nota del club:

La nota della società

“ACF Fiorentina informa che, nell'allenamento odierno, i calciatori Cristiano Biraghi e Davide Faraoni, usciti anzitempo durante la gara di domenica contro l'Empoli, hanno svolto l'intera seduta insieme al gruppo, così come già avvenuto nella giornata di ieri, pertanto entrambi sono, a tutti gli effetti, recuperati”.

La situazione degli infortunati più gravi

Hanno preso, inoltre, parte alla seduta di oggi anche Dodo e Castrovilli, i cui rientri in campo però risultano ancora un rebus. Il brasiliano, comunque, è più vicino a tornare rispetto all'ex numero 10 viola, il quale è stato re-inserito in rosa soltanto poche settimane fa. Per la gara di lunedì, Italiano potrebbe pensare di convocare Dodo, nonostante il recupero integrale di Faraoni.