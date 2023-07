L'orizzonte sul Franchi segna battaglia. Soluzione Abodi difficilissima, pende il ricorso al Tar e Renzi tifa perché tutto salti

L'orizzonte sullo stadio Artemio Franchi di Firenze segna battaglia. Sul restyling dell'impianto che è anche la casa della Fiorentina ritorna stamani il quotidiano La Repubblica, dove si legge che mentre Nardella provava a ostentare diplomazia da Roma rimbalzava freddezza: “Non capisce che la strada è strettissima, sul Franchi. E se lui continua così rischia di chiudersi” ha riferito una fonte che fa riferimento alla maggioranza governativa.

E allora come risolvere la grana? La soluzione suggerita dal ministro Abodi, cioè utilizzare i soldi del Pnrr (quelli per il PUI) ad altri progetti fiorentini finanziati oggi dal Comune con mutui e poi spostare quei soldi sullo stadio è difficilissima da attuare; questo perché in Comune non esistono altri progetti ammissibili al Pnc-Pnrr per tempistiche e caratteristiche.

Intanto pende il ricorso al Tar e Renzi, scrive ancora il quotidiano citato, tifa perché tutto salti.