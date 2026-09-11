Ahi Fiorentina, Brozovic (forse) ha trovato la sua nuova squadra

Per Marcelo Brozovic si apre una nuova pista di mercato e questa potrebbe essere anche quella definitiva.

In Qatar

Il centrocampista croato, attualmente svincolato e al quale la Fiorentina ha fatto una proposta economica respinta dallo stesso gicatore, potrebbe infatti diventare uno dei prossimi rinforzi dell’Al Sadd, formazione qatariota.

Distanza ridotta

La distanza tra le parti si è notevolmente ridotta. L'Al Sadd ha messo sul tavolo un ingaggio di primo livello e ha anche dato precise garanzie tecniche, legate al ruolo, all'ex interista.

Dopo il suo no, la Fiorentina ha deciso di non rilanciare: aveva proposto 2,5 milioni di euro netti di ingaggio al giocatore per due stagioni.