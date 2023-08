La Fiorentina accelera e raggiunge l'accordo con il River Plate per Beltran, giocatore atteso a Firenze in settimana

Novità importanti arrivano per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la società viola avrebbe raggiunto l'accordo con il River Plate per il trasferimento in viola dell'attaccate Lucas Beltran.

L'affare si chiuderà per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con il giocatore che è atteso a Firenze già nella giornata di mercoledì per le visite mediche. Se così sarà, la Fiorentina ha accelerato nettamente la trattativa, che si sarebbe dovuta sbloccare proprio dopo mercoledì, quando il River Plate sarà impegnato in Copa Libertadores.