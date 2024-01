Fiorentina e Juventus a colloquio per Kean: i bianconeri sono favorevoli al suo passaggio in viola, ma l'attaccante non è convinto. I dettagli

È Moise Kean uno dei profili seguiti dalla Fiorentina per l'attacco. Lo scarso rendimento di Nzola, infatti, ha convinto i dirigenti gigliati ad andare alla ricerca di una punta nel mercato invernale, con l'angolano che potrebbe partire.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, in queste ore c'è stato un colloquio tra la società viola e la Juventus per l'attaccante classe 2000, con i bianconeri favorevoli a un suo passaggio a Firenze (in prestito).

A non essere convinto della soluzione, tuttavia, sembra essere proprio il giocatore, che al momento sembra indugiare sul progetto viola.